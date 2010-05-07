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Yaşam

Hastanede skandal: Refakatçi kızla 32 kişi ilişkiye girdi!

Hastanede refakatçi kalan bir kızla, 2’si doktor 32 kişinin ilişki kurduğu iddiası ortaya atıldı.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören hastanın yanında refakatçi kalan bir kızla, 2’si doktor 32 kişinin ilişki kurduğu iddiası ortaya atıldı.


Balcalı Hastanesi’nin Üroloji Servisi’ne idrar yollarında daralma ve bağırsak sorunuyla Hatay’dan gelen 50 yaşındaki Y.K., yaklaşık bir ay tedavi gördü. İddiaya göre, Y.K.’nın yanında refakatçi olarak kalan kızı 25 yaşındaki S.K., bu sürede iddiaya göre aralarında doktorların da bulunduğu 32 kişiyle birlikte oldu, ilişkiye girdi. Hastanın taburcu olmasının ardından, hastanede, genç kızın bu ilişkiden hamile kaldığı söylentileri yayıldı. Şikayetçi olmamasına karşılık, hastane çalışanlarından bazıları kızın tecavüze uğradığını, bazıları ise para karşılığı ilişkiye girmiş olabileceğini de iddia etti.


Balcalı Hastanesi Başhekimlik yetkilileri bu konuda kendilerine ulaşan şikayet bulunmadığını belirtirken, polisin de tecavüz duyumları üzerine soruşturma başlattı.


Hastanede tedavi gören Y.K. ve kızı S.K., iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Cinsel istismara ve tecavüze uğramadığını belirten S.K., hastanede bazı kişilerin arkadaşlık amacıyla kendisinden cep telefonu numarasını istediğini, bunlardan bazılarının yaklaşımlarını beğenmeyerek, oradaki bir hemşireye şikayette bulunduğunu, söylentilerin bu nedenle çıkmış olabileceğini kaydetti. Kimseyle zorla veya rızayla ilişkisinin söz konusu olmadığını belirten S.K., “Ben hastaneye nasıl girdiysem, aynı çıktım. Tecavüze uğramadım, ilişkim de söz konusu değil. Kimse hakkında şikayetçi de değilim” dedi.

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