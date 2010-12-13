T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HASTANEDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU ANTALYA (A.A)

13 Aralık 2010 14:32

-HASTANEDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 13.12.2010 - Akdeniz Üniversitesi Günübirlik Cerrahi Merkezinin girişindeki yağmur borusuna düşen bir kedi, hastane çalışanları tarafından kurtarıldı. Yağmur borusundan kedi sesi geldiğini duyan bir hastane çalışanının haber vermesi üzerine merkezin girişine gelen teknik hizmetler müdürlüğüne bağlı hastane çalışanları, yağmur borusuna düşen kedinin toprak altındaki ana gidere doğru yürüdüğünü tespit etti. Rögar kapağını açarak kediyi düştüğü yerden çıkaran hastane çalışanları ardından kediye süt verdi. Kedinin bir sakatlığının bulunmadığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24