-HASTANEDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 13.12.2010 - Akdeniz Üniversitesi Günübirlik Cerrahi Merkezinin girişindeki yağmur borusuna düşen bir kedi, hastane çalışanları tarafından kurtarıldı. Yağmur borusundan kedi sesi geldiğini duyan bir hastane çalışanının haber vermesi üzerine merkezin girişine gelen teknik hizmetler müdürlüğüne bağlı hastane çalışanları, yağmur borusuna düşen kedinin toprak altındaki ana gidere doğru yürüdüğünü tespit etti. Rögar kapağını açarak kediyi düştüğü yerden çıkaran hastane çalışanları ardından kediye süt verdi. Kedinin bir sakatlığının bulunmadığı bildirildi.