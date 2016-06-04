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Yaşam

Hastanede karışan bebeklerine 9 ay sonra kavuştular

Öz bebeğine 9 ay sonra kavuşan anne, aylarca bakıp büyüttüğü, sütünü verdiği bebeği teslim etmenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi

04 Haziran 2016 01:42

El Salvador'da bir hastanede kendilerine yanlış bebek verilen İngiliz baba ile Salvadorlu eşi, aylar sonra kavuştukları bebeklerini 9 ay sonra ABD'deki evlerine götürdüler.

Richard Cushworth'un eşi Mercedes Casanellas kendi ülkesinde doğum yapmak istedi.

2015'in Mayıs ayındaki doğumdan sonra yanına getirilen bebeğine sarılıp öptü, ancak bebek geceyi geçirmesi için hastanedeki bebek odasına götürüldü.

Ertesi gün ise kendisine başka bir bebek verildi. 

"Bu bebeğin ten rengi daha koyu" diye düşünse de, hemşirelerin kendi oğlu olduğunda ısrar etmeleri üzerine Mercedes ile eşi çocuğu alarak Dallas'taki evlerine götürdüler.

Ancak kuşkularını yenmek için dört ay sonra yaptırdığı DNA testinde Mercedes'e "bu çocuğun annesi olma ihtimalinin sıfır olduğu" söylendi.

Richard Cushworth, "Bebeği kendimin olarak kabul etmiştim. Şimdi geri dönüp o zaman çekilen fotoğraflara bakınca şüphelenmemiş olmama şaşıyorum, benim çocuğum olmadığı o kadar belli ki" diyor.

Mercedes ise, "Çocuğu çok seviyorduk, DNA testlerini yaptırırken bile ona ihanet ettiğimi düşünüyordum, ama bu kuşkuyla yaşayamazdım" diye ekliyor.

Karışan bebeklerin gerçek anne-babalarına teslim edilmesi fazla sürmemiş.

Ancak nüfus kağıdı çıkarıp, ABD'ye götürebilmek için uzun süren bir bürokrasi savaşı vermişler.

Sonunda İngiltere'nin El Salvador Büyükelçisi Bernhard Garside'ın da yardımıyla işlemler haledilmiş.

Mercedes "en zoru, aylarca bakıp büyüttüğüm, sütümü verdiğim bebeği teslim etmekti" diyor.

Oğlunu evine götürebilmek için sekiz ay uğraştığını söyleyen Richard Cushworth ise bu süre zarfında neredeyse iflas ettiğini belirtiyor.

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El SalvadorRichard CushworthMercedes CasanellasABDDNA

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