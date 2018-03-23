T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan düşen Pakistanlı, ağır yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), İl Göç İdaresi'ne teslim edileceğini öğrenince kaçmaya kalkıştı

23 Mart 2018 17:08

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceğini öğrenince kaçmaya kalkıştı. Halim, hastanenin 3\'üncü kat penceresinden uzanarak tutunduğu ağaç dalının kırılması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Keşan Devlet Hastanesi A Blok\'ta meydana geldi. Geçen Salı günü akşam saatlerinde Keşan-İpsala karayolu Korucuköy kavşağında yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen kaçakların bulunduğu hafif ticari araç, takla attı. Kazada yaralanan Pakistan uyruklu Abddul Halim, Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
Bugün tedavisi tamamlanan Abddul Halim, jandarma tarafından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceğini öğrenince, kaçmak istedi. Hastane binasının 3\'üncü katındaki beyin cerrahisi servisinin penceresinden sarkarak, bahçedeki dut ağacına tutunan Halim, dalın kırılması sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan Abddul Halim\'e aynı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Sağ bacağı ve kafatasında kırıklar oluşan Halim, müdahalenin ardından Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
hastanede tedavisi tamamlanan ve Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), kaçmak için hastanenin 3\'üncü kat penceresinden uzanarak tutunduğu ağaç dalının kırılması sonucu aşağı düşerek, ağır yaralandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanAbddul HalimGöçHalimOlay Keşan Devlet HastanesiBlokSalıKeşanİpsalaKorucuköyYunanistanKazadaAbddul Halim Keşan Devlet HastanesiBugünEdirneMüdürlüğüAğırEdirne Sultan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24