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Hastanede ırk sorusunun suçlusu cihaz çıktı!

Sağlık Bakanlığı, 'hastaya ırk sorusu' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, cihazın kurulumunun her ülkenin vatandaşı için standart yüklendiğini belirtti

13 Şubat 2015 00:19

Ankara Onkoloji Hastanesi'nde annesine yapılan kemik tahlilinde, ırk hanesine otomatik olarak 'Türk' yazılması öğrenmek isteyen Yalçın Çakmak'a Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in “Ben sizinle görüşmek istemiyorum, çünkü Kürtsünüz” haberi üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, sorunun cihaz kurulumundan kaynaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, "Hastaya ırk sorusu" başlıklı haberdeki iddialarla ilgili, "Irk bölümü cihazın kurulumu aşamasında yetkili firma tarafından yapılan ayarlama ile standart olarak yükleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, medyada yer alan "Hastaya ırk sorusu" başlıklı haberde yer alan iddialar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Habere konu olan hastanedeki cihaza ad, soyad, yaş, kilo ve cinsiyet gibi kişiye ait bilgilerin manuel olarak girildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak 'ırk' bölümü cihazın kurulumu aşamasında yetkili firma tarafından yapılan ayarlama ile standart olarak yükleniyor. Çünkü cihaz, kurulumunun yapıldığı her ülkenin vatandaşı için önceden belirlenen normal ve ortalama değerlerine göre tıbbi değerlendirme yapmakta. 'Irk' seçeneğinin karşısına 'Türk' kelimesi cihaz tarafından otomatik olarak raporlanmasının nedeni ise cihazın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde kullanılacak olması ve ülkemiz insanına uygun olarak belirlenen normal ve ortalama değerlerine göre tıbbi değerlendirme yapılabilmesidir."

 

İnceleme başlatıldı

 

Açıklamada ayrıca, haberdeki hasta yakını ve hastane idarecileri arasında gerçekleştiği iddia edilen tartışmaya ilişkin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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