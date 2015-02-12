Başhekimden ırk hanesine 'Türk' yazılan hastanın yakınına: Kürtsünüz, sizle görüşemem!

Yalçın Çakmak, Ankara Onkoloji Hastanesi Ahmet Andiçen Polikliniği’nde kemik tahlili yaptıran annesinin raporunda ‘ırk’ hanesinin de yer aldığını gördü. Otomatik olarak ‘Türk’ yazılarak kendisine verilen raporda ‘ırk’ sorusunun nedenini öğrenmek isteyen Çakmak ile Başhekim Yardımcısı’nın tartışması karakolda bitti. Karakolda verdiği ifadede Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in kendisine “Ben sizinle görüşmek istemiyorum, çünkü Kürtsünüz” dediğini anlatan Çakmak, Edizer’den “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, dışlayıcı, önyargılı davranışı ve şiddet tutumu” nedeniyle şikâyetçi oldu.

Ankara Onkoloji Hastanesi Ahmet Andiçen Polikliniği’nde verilen bir raporda hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, ağırlığı, boyu gibi istenen bilgilerin yanı sıra, bunlara ek olarak “ırk”ının istendiği anlaşıldı.

‘Bu rapor otomatik olarak dolduruluyor’

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, raporu alan hasta yakını Çakmak, bu hanenin otomatik olarak doldurulup kendilerine verildiğini söyledi. Karakola kadar yansıyan olayın ardından verdiği ifadede Çakmak, kendilerinden kemik tahlili istendiğini, tahlilin sonunda verilen raporu incelerken ırk ibaresini gördüklerini kaydetti. Raporda ırkın yer almasının bilimsel nedenini öğrenmek için danışmaya başvurduklarını ve buradan başhekim yardımcısına yönlendirildiklerini dile getiren Çakmak, 10 dakikalık bekleme sırasında başka bir hastane görevlisine ziyaret nedenini açıkladığını belirtti. Çakmak, “Edizer’in odasına tekrar gittiğimizde kapının açık olduğunu fark ettik. Elimdeki kâğıdı kendisine göstererek ‘Hocam size bir şey sormak istiyoruz’ dedik. Edizer de ‘Ne sormak istediğinizi biliyorum, ben sizinle görüşmek istemiyorum’ dedi” şeklinde konuştu. Edizer’in kendilerine Kürtçe olarak, “Ben Kürt’üm, Kürtçe bilmiyor musun” demeye çalıştığını söyleyen Çakmak, “Ben Zazayım, Kırmançi bilmiyorum, konuşacaksanız Zazaca konuşun” yanıtı verdiğini söyledi. Bunun ardından Edizer’in ısrarla “Ben sizinle görüşmek istemiyorum; çünkü Kürtsünüz” dediğini dile getiren Çakmak, kapının suratlarına kapandığını kaydetti. Çakmak sonrasında gelişen olayı şöyle anlattı: “Gazeteci, akademisyen ve son olarak vatandaş kimliğimle bilgi almak istedim ancak muhatap olmayacağını söyledi. ‘Bunları dışarı atın’ talimatı verdi. Güvenlik geldi, çekiştirerek dışarı çıkmamızı istediler. Biz de hukuksuz bir şey yapmadığımızı, polis gelene kadar ayrılmayacağımızı ve şikâyetçi olacağımızı söyledik. Hastanede bize ayrımcı bir tutum sergilendi.”

Çakmak, hastanede kendilerine anayasanın eşitlik ilkesine göre aykırı davranıldığı, önyargılı, ötekileştirici tavır sergilendiği ve şiddet tutumu nedeniyle şikâyetçi oldu.