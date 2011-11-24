Hastanede HIV kaptı





T24- Ahmet Emin Bilgin, annesinden alınan böbrekle sağlığına kavuşmayı beklerken 4.5 ay sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise AIDS’ti. İşin tuhaf tarafı ameliyattan önce ne Bilgin’de ne annede HIV’e rastlanmıştı. Aile hastaneden şikâyetçi.









Hürriyet'in haberine göre,iki çocuk babası Ahmet Emin Bilgin (52) böbrek hastasıydı. 1.5 yıl boyunca haftada üç kez, dörder saat diyalize girerek sürdürebiliyordu yaşamını. Nakil kaçınılmazdı. İstanbul’daki Medikal Park Göztepe Hastanesi’ne başvurdu. Tüm ümidi sağlığına yeniden kavuşmaktı. Tek uygun verici 77 yaşındaki annesi Fatma Bilgin’di. Anne hiç tereddüt etmeden, sol böbreğini oğluna vermek için ameliyat masasına yattı.





Doktorlar: Psikolojisi bozuk





Ameliyattan önce, hastanede anne oğula yapılan rutin testlerde HIV’e rastlanmadı. Doktorların söylediğine göre oğul 10, anne 3 gün içinde taburcu olacaktı. Anne gerçekten de çabuk iyileşti, evine döndü. Ancak ameliyatının çok başarılı geçtiği söylenen Ahmet Emin Bilgin bir türlü düzelmedi. Karın ağrısı, terleme, titremeleri bitmiyordu. Eve ne zaman gönderilse bir gece geçmeden hastaneye dönmek zorunda kalıyordu. Doktorlar aileye “Psikolojisi bozuk, evde siz mi üzüyorsunuz?” diyordu.





Nakilden sonra HIV kaptı





2 Ağustos’ta yine aynı hastanede yapılan konsültasyonda HIV pozitif olduğu tespit edildi. İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılan ve 19 Ağustos’ta sonuçlanan doğrulama testi de aynı şeyi söylüyordu; Ahmet Emin Bilgin böbrek naklinden sonra HIV pozitif olmuştu. Hastanın genel durumu hızla ağırlaştı. Bayram arifesinde hayatını kaybeti. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen raporda, hastanın HIV pozitif olduğu ve çoklu organ yetmezliğine bağlı vefat ettiği yazıyordu.





4 gün sonra ölüm





Bilgin’in 24 yıllık hayat arkadaşı Satu Bilgin, “Ne zaman hastaneden çıksak geri dönmek zorunda kalıyordu. Günden güne daha kötüye gitti. Ağzının içi yara içindeydi. Sorunca, ‘Araştırıyoruz’ dendi. Ölmeden dört gün önce HIV aldığını öğrendik. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yurtdışına tatile gidecekmiş, bizi İstanbul Tıp Fakültesi’ne nakledeceklerini söylediler. Bize sormadan ambulansı ayarlamışlar, hemen nakledildik. Ne doktorları ne de takip edenler, Çapa’ya kendileri gönderdiği halde bir kez olsun arayıp, hastamız ne oldu bile demediler” diyor.





Virüsü nereden aldı





Peki HIV hastaya nasıl bulaşmış olabilir? HIV en sık kan ve kan ürünleri, cinsel ilişki, HIV pozitiflide kullanılan tıbbi cihazların iyi sterilize edilmeden başkalarında da kullanılması gibi yollarla bulaşıyor. Bu yüzden hastaneler, tek kullanımlık olmayan tüm malzemeleri her hasta HIV pozitif veya hepatit B, C’liymiş gibi sterilize etmek zorunda.





Kandan ya da tıbbi cihazlardan





Dava dilekçesine göre Bilgin’in hastalığı nedeniyle aktif cinsel yaşamı yoktu. Yine de eşi Satu Bilgin’e yapılan testte HIV saptanmamıştı. Böbreğini veren annesine de aynı test yapılmıştı ve virüs yoktu. Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor: Hastanede verilen kan veya kullanılan ameliyat malzemeleri.





Kan test edilebilir





Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Hüsnü Altunay, uyguladıkları duyarlılığı yüksek testlerle HIV’i atlama riskini en aza indirdiklerini söylüyor: “Yine de aldığımız kan örneklerini bir yıl saklıyoruz. Hastane kanı bizden almışsa ve böyle bir kuşku varsa bizde veya başka bir yerde HIV testinin tekrar uygulanması mümkün.”





Hastaneye suç duyurusu





Böbrek nakli olduğu hastanede AIDS’e neden olan HIV kapan Bilgin’in ailesi, Medikal Park Göztepe Hastanesi ve doktorları hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme ve görevi ihmalden Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dosyanın şu anda savcılıktaki tahkikatı sürüyor.





Ölüm sürecini hızlandırabilir





Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Bilgin’in, böbrek nakli sonrası HIV kaparak 4.5 ay içinde ölmesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bir insan tek başına HIV’den ölmez. Ama ölümüne zemin hazırlar. HIV’in etkisiyle vücuttaki bağışıklık sistemi iflas eder. Arkasından gelen fırsatçı enfeksiyonlar ölüme yol açar. Bu süreç yıllar alır. Ancak bağışıklığı baskılayan durumlar (organ nakli gibi) süreci kısaltır.”