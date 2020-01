Hastanede her cuma günü ayrı bir yörenin yemeği

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Şehir Hastanesi yönetimi, her hafta cuma günü hastane çalışanlarına farklı yörelerden yemekler sunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde, bu hafta Karadeniz mutfağından yemekler pişirildi. Öğle yemeğinde bir araya gelen yaklaşık 450 kişi kemençe müziği eşliğinde Karadeniz yöresinin kıyafetlerini giyen garsonlar tarafından karşılandı. Hastane çalışanlarına her hafta cuma günleri farklı bir yörelerin yemeklerinin sunulduğunu belirten Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Surel, “Hastanemizde Türkiye’nin her yöresinden çalışanımız var. Personelimizin kendi yöresinin yemeklerine olan özlemini bir an olsun unutturmak ve moral vermek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bu sayede hem personelimizle kaynaşmış oluyoruz hem de onların çalışma performansları artıyor” dedi.

Şehir Hastanesi mutfağında bu gün Karadeniz mutfağından, mısır çorbası, balık ve irmik tatlısı ikram edildi. Kemençe müziği eşliğinde yemeklerini yiyen hastane çalışanları uygulamadan memnun olduklarını belirterek, bu sayede farklı yörelerin yemeklerini de tatma imkanı bulduklarını söyledi.



FOTOĞRAFLI