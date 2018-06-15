"Hastanede güvenlik zaafiyeti sonucu yaşamını yitirenler varsa; bu, olayın kendisinden çok daha vahimdir"

Şanlıurfa Barosu, Suruç'ta AKP'li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla birlikte büyüyen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Barodan yapılan açıklamalarda siyasetçilere ‘insan yaşamı üzerinden rant devşirmeye yönelik beyanlardan kaçınma’ ve taraflara da ‘itidal’ çağrısı yapıldı. Yaşananlar sırasında hastanede öldürülenler olduğu iddialarına da değinen Şanlıurfa Barosu, “Basına yansıyan şekliyle iddialar doğru ise hastanede bir güvenlik zaafiyeti sonucu yaşamını yitirenler varsa bu da asıl olayın kendisinden çok daha vahimdir” dedi.

"Hiçbir şey insan kanını akıtmaya değmez"

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki hiçbir mevki hiçbir makam ve hiçbir başarı insan yaşamından daha değerli değildir ve yine hiçbir şey insan kanından daha kutsal değildir ve sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan kanını akıtmaya değmez. Barışa, dostluğa, kardeşliğe ve küskünlüklerin giderilmesine vesile olması gereken bu mübarek bayram günlerinde yaşanan Suruç’taki vahim olayda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Siyasetçileri, insan yaşamı üzerinden siyasi rant devşirmeye yönelik beyanlardan kaçınmaya ve taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Basına yansıyan şekliyle iddialar doğru ise hastanede bir güvenlik zaafiyeti sonucu yaşamını yitirenler varsa bu da asıl olayın kendisinden çok daha vahimdir ve sorumlularının/ihmali olanların etkin ve adil bir soruşturma ile cezalandırılmalarının gerektiğinin altını özellikle çiziyor ve kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.”