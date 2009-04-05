Hastanede eroinle yakalandı

Alkol tedavisi için hastaneye yatan hasta, bahçede eroin kullanırken yakalandı.



Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde üzerinde eroin bulunan hasta, polise teslim edildi.



Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Ayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisanda Antalya'dan hastaneye getirilen 19 yaşındaki S.A'nın tahlil sonuçlarında kanında eroine rastlandığını söyledi.



Bunun üzerine hastayı takip ettiklerini belirten Ayer, şöyle devametti:



"Başhekim Yardımcımız Dr. Turgut Işık, hastane personeli ve özel güvenlik elemanlarına S.A'yı izlemeleri için talimat verdi. Uzaktan takip edilen S.A'nın hastane bahçesinde yerden bir şey alıp cebine koyduğu görüldü. Üst araması yapılan S.A'nın cebindeki sigara paketine saklanmış 2-3 kullanımlık eroin bulundu. S.A'nın bir arkadaşının eroini dışarıdan hastane bahçesine attığını öğrendik. S.A'yı polise teslim ettik."



Dr. Ayer, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 85 yıllık köklü bir kurum olduğunu, hastane personelinin dikkati sayesinde bu tür vakalara izin verilmediğini kaydetti.

