Hastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da cuma akşamı, kafede karıştıkları kavgada yaralanıp, tedaviye gittikleri özel hastanede, doktor ve güvenlik görevlisine saldırarak kaçan, gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılan 2 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Valiliğin talimatıyla şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Hastane Başhekimi Adem Dirican, saldırıya uğrayan doktorun 40 günlük \'iş göremez\' raporu aldığını söyledi.

Merkez Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafede cuma günü çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran grupta bulunan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.\'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yere düşen doktora vurmaya devam eden saldırganlar, ardından kaçtı.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K., dün çıkarıldıkları Samsun Adliyesi\'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Büyük tepki çeken olayın ardından Samsun Valiliği devreye girdi. Valiliğin talimatıyla haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K. bugün polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTOR 40 GÜN RAPOR ALDI

Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor\'un sağlık durumu hakkında bilgi veren hastanenin Başhekimi Adem Dirican, doktorun 40 gün iş göremez raporu aldığını söyledi. Dirican, \"Doktorumuzun sol omzunda kopma kırığı var. Yine o bölgede ciddi bir ödemi var. Aldığı darbelerden dolayı göğüs kafesinde yani akciğer dokusunda zedelenme var. Yani vücut darbe aldığında beyin ve akciğer bir ileri bir geri gidip gelince zedelenmiş. Bunun yanında psikolojik olarak da çok sıkıntıya girdi. Şu anda hayati tehlikesi yok. Kolunu bandaja aldık. Şu anda 40 günlük iş göremez raporu aldı ama iyileşme sürecine göre değişecektir\" dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ise acil servis doktoru Abdul Fettah Noor\'a ve özel güvenlik görevlisine yapılan saldırıyı kınayarak, olaya ilk günden beri müdahil olduklarını belirtti. Takip Odası Başkanı Murat Erkan, \"Olayı takip ettik. Şu aşamaya kadar da takip ediyoruz. Olay çok çirkin. Gelinen nokta sağlık alanında bu şekilde devam ederse, hizmet edilemeyecek noktaya geldi. Acil servislerde artık bir önlem alınması ayrı, bunun yanında idarecilerin ve hükümetin başta olmak üzere sağlık hizmeti veren sağlıkçılar için \'kimse kılına bile dokunamaz\' diye dillendirilmesi gerekiyor. Sürekli sağlık camiasına ve hekimlere karşı davranışlar görüyoruz\" diye konuştu.

Bu olayın Samsun\'da ilk olmadığını bu gidişle de son olmayacağını ifade eden Erkan, şöyle dedi:

\"Samsun\'da yığınla acillerde, aile sağlık merkezlerinde, hastanelerde birçok şiddet olayı var. Her gün Türkiye genelinde 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Bu, Sağlık Bakanlığı\'nın kendi beyaz kod kaydıdır. Yapılan olayı kınıyoruz. Tedbirlerin alınması için illa bir hekim arkadaşımızın ölmesi gerekmiyor. Arkadaşımızın kolu kırık, yüzünde yaralanmalar var. Bunu belli başlı psikopat kişilerin, sorunlu kişilerin olayı olarak değerlendirip de geçiştirmeye asla izin vermeyeceğiz. Bu olaylar Samsun\'da ilk değil, böyle devam ederse son da olmayacak. O gün acilde sağlık çalışanları ve hekim arkadaş darp edilirken, üzerlerinde silah da olabilirdi, kesici alet de olabilirdi. Ciddi sakatlanmalar da olabilirdi. Hatta o anda acilde hizmet görenler de zarar görebilirdi. Yani çok boyutlu düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Geçiştirirseniz daha büyüğü ile karşınıza çıkar. O zaman hem vicdanen hem hukuken sorumluluğunuz daha büyük olur.\"



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