T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hastanede bilgisayarlı eğitim

Uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilere, derslerini aksatmaması için yatak başında bilgisayarlı eğitim veriliyor.

14 Ocak 2009 02:00

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilerin derslerini aksatmaması için yatak başında bilgisayarlı eğitim vermeye başladı

Hastanede uzun süre tedavi gören öğrencilerin okullarından ve eğitim müfredatından geri kaldıklarını kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Çalışkan, bu faaliyetle çocukların hem tedavilerine devam edeceklerini, hem de okul eğitimlerinden geri kalmayacağını hatırlattı.

Çalışkan, bazı öğrencilerin ayağa kalkıp eğitim almalarının olanaksız olduğunu belirterek “Açtığımız okula daha çok hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavilerini sürdüren öğrenciler geliyor. Biz bu okulla bu dezavantajı avantaja dönüştürerek hastalarımızın hem tedavilerini sürdürmeyi hem de eğitimlerine devam etmesini amaçlıyoruz” dedi.

14 öğrenci eğitim görüyor

Açılan okulda 14 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Çalışkan, şunları söyledi: “Bu öğrencilerimizden dokuzu yatakları başında bulunan seyyar bilgisayarlarla eğitimini sürdürüyor. Bu rakam bazen yükselebiliyor. Seyyar bilgisayarımız günde sekiz saat servisleri dolaşarak eğitim gören hastalarımıza hizmet ediyor.”

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24