Hastanede bilgisayarlı eğitim

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilerin derslerini aksatmaması için yatak başında bilgisayarlı eğitim vermeye başladı



Hastanede uzun süre tedavi gören öğrencilerin okullarından ve eğitim müfredatından geri kaldıklarını kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Çalışkan, bu faaliyetle çocukların hem tedavilerine devam edeceklerini, hem de okul eğitimlerinden geri kalmayacağını hatırlattı.



Çalışkan, bazı öğrencilerin ayağa kalkıp eğitim almalarının olanaksız olduğunu belirterek “Açtığımız okula daha çok hematoloji ve onkoloji bölümlerinde tedavilerini sürdüren öğrenciler geliyor. Biz bu okulla bu dezavantajı avantaja dönüştürerek hastalarımızın hem tedavilerini sürdürmeyi hem de eğitimlerine devam etmesini amaçlıyoruz” dedi.



14 öğrenci eğitim görüyor



Açılan okulda 14 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Çalışkan, şunları söyledi: “Bu öğrencilerimizden dokuzu yatakları başında bulunan seyyar bilgisayarlarla eğitimini sürdürüyor. Bu rakam bazen yükselebiliyor. Seyyar bilgisayarımız günde sekiz saat servisleri dolaşarak eğitim gören hastalarımıza hizmet ediyor.”

