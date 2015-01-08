Hastanede bilgisayar patladı: 2 yaralı

Niğde Devlet Hastanesi Laboratuvar Servisi’ndeki bilgisayarın kasası patladı. Olayda 31 yaşındaki tıbbi sekreter Hanife Aybar ile 46 yaşındaki Mustafa Şuyün yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Umur Mart'ın haberine göre, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre serviste bulunan bilgisayarın kasasında patlama yaşandı. Patlamayla birlikte serviste küçük çaplı yangın çıkarken, Hanife Aybar ile Mustafa Şuyün yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapıldı. Yaralılardan Hanife Aybar daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Patlamanın ardından polis hastanede incelemelerde bulundu. Olayı duyan Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hakan Bayraktar da hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Saat 11.00 sıralarında bilgisayarın powersubundan düşünülen ve henüz kesinleşmemiş nedenle bilgisayardan çıkan bir yangından dolayı biri tıbbi sekreter, birisi hizmetli 2 tane personelimiz yanık tarzında yaralandı. İlk müdahaleleri Niğde Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Hayati tehlikeleri söz konusu değildir. Mustafa Şuyün’ün tedavisi Niğde Devlet Hastanemizde devam etmektedir. Tıbbi sekreterimiz Hanife Aybar ise Kayseri Eğitim Araştırma’nın yanık ünitesiyle görüşülerek yanık ünitesi servisine sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır"