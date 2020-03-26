Hastanede 17 gün Koronavirüs tedavisi gören spor eğitmeni anlattı: Yol açtığı zatürre yıkıcı, çok güçlü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) en yıkıcı olduğu yerlerden biri İtalya oldu. Her gün yüzlerce insanın hayatını kaybettiği İtalya'da Koronavirüs teşhisi konan spor eğitmeni Fausto Russo, karantinada kaldığı 17 günde yaşadıklarını anlattı.

Hiçbir kronik hastalığı olmamasına ve sigara içmemesine rağmen hastalığı çok ağır geçirdiğini söyleyen Russo, Lazio bölgesindeki Latina kentinde yaşıyor. 5 Mart’ta yüksek ateşle başlayan ilk belirtilerin ardından 8 Mart’ta hastaneye kaldırılan Russo, altı gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Russo'nun tedavisi halen Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’nde sürüyor. Fausto Russo, hastanedeki 17. gününde İtalya’daki Yabancı Basın Derneği’ne video konferans yoluyla yaptığı açıklamada hastalığın ilk evrelerini şöyle anlattı:

“5 Mart Perşembe günü işteyken kendimi iyi hissetmemeye başladım, eve gittim ve ateşimi ölçtüm. 38 dereceydi. Doktoru aradım, doktorun tavsiye ettiği ateş düşürücüyü aldım. Ama ateşim ertesi günlerde düşmüyordu.

"Özellikle de solunum krizleri artıyordu. Pazar günü artık neredeyse nefes alamıyordum, bu yüzden ambulans çağırdım. Beni doğrudan bulaşıcı hastalıklar hastanesine getirdiler. Yapılan testlerle hem zatürre hem de Covid-19 teşhisi koyuldu.”

Kronik rahatsızlığı yokmuş

Bu hastalıktan önce herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını da belirten Russo, genel sağlık durumu ile ilgili olarak, “38 yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim en son 10 yıl önce yükselmişti" dedi.

Spor salonu işlettiğini, bir futbol takımının eğitmenliğini yaptığını söyleyen Russo, “Çok aktif bir hayatım vardı. Ama kendini bir anda hastane yatağında nefes alamaz halde buluyorsun” dedi. Russo, “Koronavirüs taşıyan binlerce kişi normal durumda, normal bir biçimde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu virüs, akciğerleri ele geçirince sorun yaratıyor. Akciğerlere agresif biçimde saldırıyor. Çok ağır bir zatürreye dönüşüyor. Koronavirüs'ün yol açtığı zatürre yıkıcı, çok güçlü” diye konuştu.

“Bu ilacı aldıktan 2-3 gün sonra durumum yüzde 60-70 civarında iyileşmeye başladı”

“Nefes alamama hissi çok çirkin” diyen Russo, bu hissi su altında nefes almaya çalışmaya benzetti. Russo, “Farklı bir fiziksel yapıda olsaydım ya da bu yaşta olmasaydım muhtemelen bugün burada olmazdım” dedi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre Russo, Latina Santa Maria Goretti Hastanesi’ndeki doktorların koronavirüse karşı deneme aşamasında olan bir romatizma ilacını kullanmayı teklif ettiğini ve kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini anlattı. “Tocilizumab” adlı romatoid artit ilacını kullanan Russo, “Bu ilacı aldıktan 2-3 gün sonra durumum yüzde 60-70 civarında iyileşmeye başladı” dedi. Russo, “Bu mücadelenin gerçek kahramanları doktorlar ve hemşireler” diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Russo, ilk ne zaman koronavirüsten kuşkulandığını sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Cumartesi’yi Pazar’a (7-8 Mart) bağlayan gece hiç uyuyamadım. Solunum sistemimde bir sorun olduğunu hissediyordum. Beni acil durum hattını aramaya iten bu oldu."

Virüsü nasıl kaptığını bilmediğini söyleyen Russo, “Virüs taşıdığı belirlenen hiç kimseyle temasım olmamıştı. Ama iş yerimde bulaştığını tahmin ediyorum” dedi. Russo, virüsü taşıyan herkesin hastalık belirtisi göstermediğini ancak bu kişilerin de virüsü bulaştırabildiğini vurgulayarak “Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor” diye konuştu.

Russo bu nedenle zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkılmaması, başkalarıyla temas kurulmaması çağrılarına uyulması gerektiğini söyledi.Yaşadıklarının hayata bakışını değiştirdiğini belirten Russo, “Hastalık ufak şeylere daha fazla önem vermek gerektiğini anlamamı sağladı. Örneğin nefes almanın, yürüyüş yapmanın, sarılmanın, özgürlüğün kıymetini bilmeyi öğretti” dedi.