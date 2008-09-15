Hastane yolunda öldü

Başbakan Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkta devrim yaptıklarını söylüyor ama manzara değişmiyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düşük yapan bir kadın 4 hastane dolaştırıldı, kan kaybından öldü.



Demirci Köyü Kumçeşme mezrasında yaşayan sekiz çocuk annesi Zinnet İlketaş, üç ay önce dokuzuncu çocuğuna hamile kaldı. Önceki akşam saatlerinde köyde düşük yapan anne, kanaması durmayınca yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aşırı kanamalı olan kadına ilk müdahalede bulunan Kadın Doğum Uzmanı Ramazan Ali Kılıç, hasta yakınlarından acilen kan talebinde bulundu. Temin edilen üç ünite kana hastane laboratuarında anti-HCV testi (C sarılığı), HBs-Ag testi (B sarılığı) testi yapılması istendi. Ancak görevli sağlık memuru hasta yakınlarına, sarılık testi için gerekli olan ‘Kit’ malzemenin olmadığını belirtti.



Kanı test edemedikleri için kan takviyesi yapılmayan hasta, Şanlıurfa’ya sevk edilmek istendi. Ancak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 'yerimiz yok' yanıtı alındı. Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesi de olumsuz yanıt verdi.

Yapılan görüşmelerinin ardından aşırı kan kaybeden anne İlketaş, boş bir yatak bulunması üzerine Diyarbakır’a sevk edildi. Ancak genç kadın ambulansla birkaç kilometre gittikten sonra yolda öldü.



Diyarbakır yolundan ambulansla cenazesi geri getirilen genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. İlketaş’ın yakınları sorumlular hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İlketaş’ın kuzeni Cemil Kahraman, “Bu yapılanlar tam anlamıyla sağlık rezaletidir” diye konuştu.

Zinnet İlketaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

