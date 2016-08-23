Hastane yetkilileri: İsrafil Köse bu sabah hayatını kaybetti

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu İsrafil Köse, bu sabah 07.00'da hayatını kaybetti.

Dün bazı yakınları Köse’nin hayatını kaybettiğini ve cenaze işlemlerine başlandığını açıklamıştı. Konuya ilişkin hastaneden resmi bir açıklama yapılmazken, akşam saatlerinde yakınları ve arkadaşları oyuncunun ölüm haberinin doğru olmadığını, makineye bağlı olarak yaşamaya devam etttiğini aktardı.

Ancak hurriyet.com.tr'nin hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre İsrafil Köse, bu sabah 07.00'de hayatını kaybetti.