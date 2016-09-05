Hastane yemeğinden at eti çıktı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bursa'daki 3 kamu hastanesine yemek tedarik eden firmanın İstanbul merkezinde hazırlanan kuru fasulye yemeğinde at eti kullanıldığını açıklandı.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Rüstem Aşkın, bu konuda soruşturma açıldığını Bursa’daki yemeklerin hastanede hazırlandığını, her gün 5 diyetisyen tarafından kontrolünün yapıldığını ve Bursa'daki hastanelere at eti girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kuru fasülyede at eti çıktı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geçen hafta taklit, tağşiş ve ürününde ilaç etken maddesi bulunan firma ve markaların bulunduğu listeyi açıkladı. Listede yer alan ‘Beyzanur Gıda Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ adına kayıtlı yemek sanayiinin de kuru fasulyeye at eti karıştırdığı açıklandı. Söz konusu firmanın Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iki ünitesine ve Bursa Ağır Diş Sağlığı Aile Merkezi'ne yemek temin ettiği bildirildi. Firmanın geçen yıl söz konusu açılan 14 milyon 733 bin lira bedelli ihaleyi 12 milyon 933 bin lira teklif vererek aldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın tespiti üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, firmanın Bursa'daki yemeklerin hastanelerde pişirildiği ve bugüne kadar yapılan kontrollerde at eti tespit edilmediğini söyledi.

Prof.Dr. Aşkın, şöyle dedi:

“At eti İstanbul'daki numunede tespit edilmiş. Biz her gün 5 diyetisyenle kontrol yapıyoruz. Pişirilmek üzere getirilen etlerin hepsi mühürlü. Bizde çok titiz ve ciddi bir kontrol mevcut. At etinin girmesi mümkün değil.”