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HASTANE YANGINI BÜYÜK BOYUTLU BURSA (A.A)

21 Eylül 2010 17:53

-HASTANE YANGINI BÜYÜK BOYUTLU BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına müdahale için bölgeye 20'nin üzerinde itfaiye aracı gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Orhan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin çatısından çıkan yangının büyük boyutlu olduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye 20'nin üzerinde itfaiye aracı sevk ettiklerini vurgulayan Doğan, yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığını kaydetti. Bu arada, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yangın helikopterinin yanı sıra arazözler de olay yerine sevk edildi. Hastane çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

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