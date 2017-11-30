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Hastane tuvaletinde doğum yaptı, sifonu çekip bebeği öldürdü (2)

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" Aygül A, mahkemedeki ifadesinde hamile olduğunu öğrendikten sonra annesini söylediğini, ancak babasına korktuğu için anlatamadıklarını belirtti

30 Kasım 2017 17:11

\"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU\"
Aygül A, mahkemedeki ifadesinde hamile olduğunu öğrendikten sonra annesini söylediğini, ancak babasına korktuğu için anlatamadıklarını belirtti. Hamileliğini babasından gizlemek için hep bol kıyafetler giydiğini anlatan Aygül A., hastaneye de anne ve babasıyla birlikte gittiklerini söylediği ifadesinde şöyle dedi:
\"Hamileliğimi öğrendikten sonra sağlık ocağına giderek doğum kontrollerimi yaptırdım. Bebeğin babası, çocuğu reddetti. Ben de sağlık ocağında sağlık görevlisine, bebeğe bakamayacağımı ve ne yapmamız gerektiğini sordum. Beni sosyal hizmet uzmanlığına yönlendirdiler. Doğum yapmadan kısa süre önce gelmemi istediler. Ancak daha doğuma var düşüncesiyle gitmedik. Annem tuvalette doğum sırasında yanımdaydı. Ancak hiçbir şeye müdahale etmedi. Babam da kapıda bekliyordu. Ondan korktuğumuz için doktora da haber veremedik. Bebek doğduğunda ağlamadı.\"
Aygül A., bebeği öldürme gibi bir kastı olmadığını, korktukları için durumun ortaya çıktığını öne sürdü.
 

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