Hastane, sperm örneği almak için iki aydır temiz oda bulamıyor!

Antalya'da sperm tahlili yaptırması istenen 20 yaşındaki C.K. için 2 aya yakın süreden bu yana “temiz oda” bulunamadığı gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Valilik ve Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet yapıldı.

Antalya'da bir lisede son sınıf öğrencisi C.K.’nın, geçen yıl kasık ağrısı şikayetiyle özel hastaneye giderken sperm tahlili yapıldıktan sonra en kısa sürede ameliyat olması gerektiği, aksi halde kısır olacağı belirtildi. Oğlunu tedavi ettirmek isteyen emekli işçi Selahattin K., C.K.’yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Üroloji servisinde 9 Aralık 2013 tarihinde muayene edilen C.K.’dan yeni tahlil için sperm örneği istedi.

Sperm örneğinin tuvalette alınma önerisini bunun sağlıklı olamayacağı ve sonuçları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle kabul etmeyen doktor, örneğin 'temiz oda'da alınmasını istedi. Konu hastane yöneticilerine iletilirken, aileye “temiz oda olduğunda arayıp size bildireceğiz” denildi. Aradan 25 gün geçmesine rağmen sonuç alınamayınca Selahattin K., BİMER ve Sağlık İl Müdürlüğü'ne, oğlumun sperm örneğinin alınabileceği uygun ‘temiz oda’ bulundurulmadığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetin ulaşması ardından Sağlık Müdürlüğü'nden, "Laboratuar ne diyorsa onlar haklıdır, bizim yapabilecek bir şeyimiz yok" denildiği öne sürüldü. Selahattin K., bunun üzerine Antalya Valiliği'ne şikayette bulundu. Valilikten 15 gün sonra arandığını ve “Size onkoloji bölümünde bir yer verecekler" denildiğini ifade eden Selahattin K., ilgili bölüme gittiklerinde kendilerine, "Yanlış gelmişsiniz" denildiğini, sonuçta yine tahlil örneğinin alınamadığını belirterek dava açacağını söyledi.

Hastane yönetimi: Oda hazırlanıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Mehmet Nuri Bozdemir, kısırlık rahatsızlıklarına ilişkin hastanenin kadın doğum bölümünde sperm örneklerinin alınabileceği temiz oda hazırlanmasına ilişkin çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

Bozdemir, Üroloji Bölümü'yle yaptığı görüşmede hastanın sağlıklı örnek alınması için tuvalete yönlendirilmediğini, evi yakınsa yarım saat içinde bu örneği evde alıp gelebileceğini söyledi.