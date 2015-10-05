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Dünya
Deutsche Welle

Hastane saldırısının sorumlusu aranıyor

ABD'li General John Campbell, Kunduz'da bir hastaneye düzenlenen ve 22 kişinin ölümü ile sonuçlanan hava saldırısının Afgan güçlerinin talebi üzerine yapıldığını kaydetti.

05 Ekim 2015 20:37


Afganistan’daki koalisyon güçlerinin ABD’li komutanı General John Campbell, Kunduz’daki hastane saldırısına ilişkin Pentagon’a bilgi verdi. Campell, cumartesi günü 22 kişinin ölmesine neden olan hastane saldırısının Afgan ordusunun talebi üzerine yapıldığını kaydetti.

Campbell, ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan, hastanenin Amerikan uçakları tarafından 'yanlışlıkla' bombalandığına dair yapılan ilk açıklamayı düzeltmek istediğini söyledi. General olayın meydana geldiği cumartesi sabahı Afgan güçlerinin ABD'li özel operasyon güçlerinden havadan destek talep ettiği ve hava saldırısının bunun üzerine yapıldığını kaydetti. Campell, birçok sivilin "yanlışlıkla vurulduğunu" belirtti.

'Savaş suçu işlendi'

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü üyelerinin görev yaptığı Kunduz’daki hastanenin bombalanması sonucu 12 sağlık görevlisi, 3 çocuk olmak üzere tedavisi süren 10 hasta hayatını kaybetmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün yöneticisi Christopher Stokes bir savaş suçu işlendiğini savundu. Stokes, "Örgütümüz, bir savaş suçu işlendiği göz önünde bulundurularak soruşturmanın bağımsız bir kurum tarafından şeffaf ve tam şekilde yürütülmesini talep etmektedir" dedi. Örgüt böylelikle, ABD'nin tek başına soruşturma yürütmesinin yeterli olmadığı mesajı verdi.

Pentagon’dan gelen ilk açıklamada hastanenin cumartesi günü Amerikan uçakları tarafından 'yanlışlıkla' bombalandığı öne sürülmüştü. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter yazılı açıklamasında, "Bu trajik olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma, Afgan hükümetiyle koordinasyon halinde yürütülmektedir. Bu zor anda, Kunduz ve civarında devam eden şiddet olaylarını sona erdirmek için Afgan ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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