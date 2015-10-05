Hastane saldırısında ölü sayısı yükseldi



Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün açıklamasına göre, Kunduz'da örgüt tarafından işletilen hastanenin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybeden 22 kişi yataklarında yanarak can verdi. Kurbanların 12'sinin Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü çalışanı olduğu, kalan 10 kişinin ise 3'ü çocuk olmak üzere hastanede tedavi gören hastalar olduğu belirtildi.

Örgütün yöneticisi Christopher Stokes bir savaş suçu işlendiğini savundu. Stokes, "Örgütümüz, bir savaş suçu işlendiği göz önünde bulundurularak soruşturmanın bağımsız bir kurum tarafından şeffaf ve tam şekilde yürütülmesini talep etmektedir" dedi. Örgüt böylelikle, ABD'nin tek başına soruşturma yürütmesinin yeterli olmadığı mesajı verdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, dört yıldan bu yana hizmet veren hastanenin konumu hakkında Afgan ve ABD Ordusu'nun bilgilendirildiğini açıkladı. Örgüt yetkilileri, tüm uyarılara karşın hastanenin 'defalarca ve çok bilinçli' şekilde 15 dakika boyunca bombalandığını savundu. Afganistan Savunma Bakanlığı, "hafif ve ağır silahlı bir grup teröristin hastanede bulunduğunu' öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hastanenin cumartesi günü Amerikan uçakları tarafından 'yanlışlıkla' bombalandığı öne sürülmüştü. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter yazılı açıklamasında, "Bu trajik olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma, Afgan hükümetiyle koordinasyon halinde yürütülmektedir. Bu zor anda, Kunduz ve civarında devam eden şiddet olaylarını sona erdirmek için Afgan ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.