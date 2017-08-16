Hastane para ödemedi, tedarikçiler oksijen tüpü vermedi; 85 çocuğun fişi çekildi

Hindistan’da tedarikçilerin paralarını alamadıkları gerekçesiyle siparişleri teslim etmediği Baba Raghav Das Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, oksijen ünitesine bağlı tam 85 çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından eylemler başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Hindista’ın yoksul semtlerinden Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gorakhpur şehrinde bir hastanede 85 çocuk hayatını kaybetti. Tedarikçilerin paralarını alamadıkları gerekçesiyle siparişleri teslim etmediği Baba Raghav Das Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, oksijen ünitelerine bağlı tam 85 çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş eyaletindeki Baba Raghav Das Hastanesi’nde tam 85 çocuğun canını alan olay sonrası halk sokaklara döküldü. Hem hastane yönetimini hem de eyalet yetkilileri protesto edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane ise iddiaları reddetti.