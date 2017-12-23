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Hastane otoparkında silahlı kavga

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 2 kişi arasında tabancalı kavga çıktı

23 Aralık 2017 18:07

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 2 kişi arasında tabancalı kavga çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otoparkta karşılaşan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirlerine rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen polis, 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet\'e götürdü.

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