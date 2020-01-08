Oğlu hastane önünde öldürülen Figen Mays: Polislerin hepsi kaçtı, bulunup cezalandırılmalılar

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, olay sırasında orada bulunan polislerin kaçtığını ve polislerden şikâyetçi olduğunu söyledi.

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahipleri Randolph Ward Mays ve Figen Mays'ın 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cenaze töreninde konuşan anne Figen Mays, "Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Şişli Etfal'in önünde daha inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı" dedi.

Emre'nin ağabeyi Sinan Mays ise tartışmanın neden çıktığı sorusuna, "Tartışma olmadı. Bir kavgadan çıkan genç, kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor. Basın yasağımız var" yanıtını verdi.

Emre Tyler Mays cenaze törenin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.