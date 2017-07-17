Hastane odasında nikâh kıydılar

Manisa'da 29 yaşındaki Serkan Zeyrek, annesinin yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastane odasında, nişanlısı, 26 yaşındaki Tuba Adıgüzel ile nikah kıydırdı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde özel bir lisede görevli öğretmen Serkan Zeyrek, yaklaşık 1 aydan bu yana Manisa Devlet Hastanesi'nde şeker hastalığından dolayı tedavi gören annesi 64 yaşındaki Şükran Zeyrek'i sevindirdi. Nişanlısı Tuba Adıgüzel ile birlikte 17 Temmuz tarihine Manisa'daki Bedesten Salonu için nikah günü alan Serkan Zeyrek, annesinin tedavisi tamamlanmayınca yer değişikliği yapıp, nikah için Manisa Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'ndeki 116 numaralı odaya geldi. Hasta yatağında oğlunun nikahını görebilen anne Şükran Zeyrek, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Hastane odasına çağrılan nikah memuru Nurettin Başkurt da, çiftin nikahını kıydı. Nikaha katılanlara şeker ikram edildi, geline takılar takıldı.



Yakınları ile birlikte hastane koridorunda hatıra fotoğrafları çektiren çift, çok mutlu olduklarını söyledi. Damat Serkan Zeyrek, 17 Temmuz tarihine nikah günü aldıklarını ancak, annesinin hastanedeki tedavisinin sona ermemesi üzerine nikah yerini değiştirmeye karar verdiklerini belirterek, "Nikah günümüzü almıştık. Ama annem rahatsız diye yapamadık. Annemin de görmesini istiyorduk. Yetkililer de izin verdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)