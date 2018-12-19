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Hastane odasında erken doğum yaptı, bebeğini kaybetti (2)

HASTANEDEN AÇIKLAMA BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hatice Akkol’un apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için yatırıldığı beyin cerrahi servisinde doğum yapmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu

19 Aralık 2018 23:59

HASTANEDEN AÇIKLAMA
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hatice Akkol’un apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için yatırıldığı beyin cerrahi servisinde doğum yapmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. İdari inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“Ameliyat sonrası kadın doğum ve genel cerrahi tarafından takibi yapılan gebe hastamızın, 12 Aralık\'ta saat 00.10 civarında kanamasının olması nedeniyle ilgili doktorlar tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Yenidoğan yoğun bakıma alınan 400 gram olan bebek yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermemiştir. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmıştır.\"

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