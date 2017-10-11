Hastane odasında çocukluklarını yaşadılar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de hasta çocuklara yardım eli uzatarak, onların yüzünü güldürmeyi amaçlayan bir grup gönüllü, düzenlediği oyuncak kampanyasıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'nin farklı servislerinde tedavi gören çocukları sevindirdi.

Kimisi oyuncak bebek, kimisi araba, kimisi de lego setiyle hastane odasında da olsa çocukluğunu yaşadı. Gönüllüler, bir haftada topladığı 30 poşet oyuncağı, 1-15 yaş grubundaki çocuklara dağıttı.

Buca\'da yaşayan bir grup gönüllü olarak Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı\'yla (BUVAK) birlikte hareket ettiklerini söyleyen grup sözcüsü Baki Kanıcı, ihtiyaç sahibi tüm hasta çocuklara maddi ve manevi destek sağlamak için yola çıktıklarını söyledi. Kanıcı, \"Hastaneyi, sıklıkla ziyaret ediyoruz. Haftada bir gün hastane sınıfında eğitim gören çocuklarla resim yapıyor, oyun oynuyoruz. Haftada bir akşam ise çocuklar için eğlence düzenliyoruz. Oyuncak kampanyamız için çok kısa sürede örgütlendik, 1 hafta önce duyuru yaptık. Birçok oyuncak topladık. Bizim için en önemlisi onların gözlerindeki mutluluğu görmekti, bunu başardık\" dedi.



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