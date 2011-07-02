-HASTANE ODASINDA 31 HÜKÜMET ESKİTTİ BURSA (A.A) - 02.07.2011 - Bursa'da, 21 yaşında kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdullah Kozan, yaklaşık 43 yıldır aynı hastanede tedavi görüyor. Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu 30. Hükümet zamanında hastaneye yatan Kozan, şimdi ise 61. hükümetin kurulmasına tanıklık etmeye hazırlanıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1968 yılında rahatsızlanması sonucu, önce İnegöl Devlet Hastanesine, ardından da Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Kozan, kronik akciğer rahatsızlığı teşhisiyle tedavi altına alındı. Yaklaşık 43 yılını bir hastane odasında geçiren Kozan, tedavi gördüğü sürede, Kıbrıs Barış Harekatı, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül askeri müdahalesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılması, Körfez Savaşı, Irak'ın işgali gibi birçok önemli gelişmeye hastanede tanıklık etti. Birkaç kez taburcu edilmesine karar verilen Kozan, taburcu olduğunu her öğrendiğinde ya olduğu yerde bayılıp kaldı ya da bir süre sonra hastaneye geri geldi. -30. HÜKÜMETTEN 61. HÜKÜMETE- Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 30. Hükümet görevdeyken hastaneye kaldırılan Kozan, hasta yatağında makineye bağlı olarak 31 Hükümet eskitirken, şimdi 61. Hükümetin kuruluşuna tanıklık etmeye hazırlanıyor. ''Türkiye'nin en kıdemli hastası'' olarak bilinen, hastaneyle adeta özdeşleşen Kozan, hastalığından kurtulmayı beklerken, giderek yürümekte ve nefes almakta daha fazla zorluk çekiyor. Durumunun kötüleşmesi nedeniyle odasından dışarıya çıkamaz duruma gelen Kozan, yıllardır hayalini kurduğu akülü arabaya kavuşmasından sonra birkaç aydır, mahkum olduğu odadan kurtulup hastane koridorlarında dolaşabiliyor. -DOĞUM GÜNÜNÜ HASTANEDE KUTLUYOR- Doğum günlerini, yeni yılı hastane odasında kutlayan Kozan, zaman içinde hastanenin değişimine de tanık etti. Kozan, hastanede kendisini tanımayan personel olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Hastanedeki doktor, hasta bakıcı, hemşire herkes bana çok iyi davranıyor. Allah hepsinden razı olsun. Hastaneye ilk geldiğimde duvarlar ve zemin böyle değildi. Yapılan çalışmalardan sonra şimdi ne güzel oldu. Tertemiz oldu her yer. Bunu yapandan Allah razı olsun.'' Hastaneye ilk geldiği dönemi anlatırken gözleri dolan Kozan, ''İzmir'de askerdeyken hastalandım. Askeri hastanede beni yoğun bakıma aldılar. Bir serum gidiyor, öbürü geliyor. Bütün doktorlar gelip 'Nasılsın iyi misin?' diye soruyorlar. Bir buçuk ay hiç konuşmadım. Sonra kendime geldim. O günden bu yana hastanelerden kurtulamadım'' dedi. -''KOZAN ARTIK BİZDEN BİRİ'' Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mete Ekşioğlu ise Kozan'ın artık kendilerinden biri gibi gördüklerini söyledi. Ekşioğlu, şunları kaydetti: ''Burada yatarken çalışanların işlerinde sürekli yardım etmiş. Bu nedenle herkes tarafından çok seviliyor. Daha önce kendisini birkaç defa taburcu ettik. Ancak psikolojik olarak buraya öyle bir alışmış ki, 'taburcu oldun' dediğimiz gibi bayılıp, yere düşüyor.''