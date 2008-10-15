Hastane enfeksiyonları can alıyor

Doç. Dr. Kuloğlu, Trakya Üniversitesi ile Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği işbirliği ile düzenlenen "Hastane Enfeksiyonları Kontrolü" ve "Ellerimizde sağlık" konulu eğitim seminerinde, hastane enfeksiyonlarının çok önemli olduğunu söyledi.



Hastane enfeksiyonları oluştuğu zaman istenilmeyen sonuçların meydana gelebildiğini, tedavi sürecinin uzadığını belirten Doç. Dr. Kuloğlu, "Böyle olduğu zaman hastalık oranları, hastalığa bağlı ölüm oranları ve maliyetler artıyor. Bundan ayrıca hastanın yaşam kalitesi ciddi şekilde etkileniyor" dedi.



Bu konuda Amerika, İngiltere'de araştırmalar yapıldığını bildiren Doç. Dr. Kuloğlu, şöyle devam etti: "Amerika'da 1995 yılında hastane enfeksiyonları için 4.5 milyar dolar, 2001 yılında ise 7 milyar dolar harcanmış. İngiltere'de ise 1 milyar poundu bulduğu belirtiliyor. Amerika'da, hastane enfeksiyonlarına bağlı olarak yılda 88 bin kişi, İngiltere'de ise 100 bin kişi ölüyor.

Demek ki maliyet hem çok yüksek hem de hastaları kaybediyoruz. Bu çok önemli. Türkiye'de de bu konuda araştırma yapılmış. Yatış süresi ortalama 10 gün. Faturaları ise Amerika ve İngiltere'ye göre 1500 dolar daha fazla. Hastane enfeksiyonlarında ölüm oranları ise yüzde 16 olduğu tespit edilmiş. "



Doç. Dr. Kuloğlu, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinin mümkün olduğunu, bunun için sağlık çalışanlarının daha dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr. Sercan Ulusoy da seminerin açılışında, dernek olarak hastane enfeksiyon konusunda farkındalık yaratmak, hastane enfeksiyonlarının önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl "Ellerimizde Sağlık" projesi başlattıklarını bildirdi.



Proje kapsamında geçen yıl 450'si hekim, bin 150 sağlık personeli olmak üzere bin 600 kişiye eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Ulusoy, bu yıl ise hedeflerinin bin 500 kişi olduğunu kaydetti.



(AA)