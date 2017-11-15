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Dünya

Hastane depremde yıkılınca yaralı depremzedeler seyyar hastanelerde tedavi ediliyor

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 15 Kasım (DHA) - Irak-İran sınırında meydana gelen 7

15 Kasım 2017 20:29

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 15 Kasım (DHA)Irak-İran sınırında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybedenlerin sayısı 435\' yükselirken dokuz binin üzerinde kişi de yaralandı. Bölgedeki bazı hastanelerin deprem sonrası hasar görmesi üzerinde yaralılar seyyar hastanelerde tedavi ediliyor. 
Depremin en çok hasara neden olduğu Kirmanşah ilinin Serpol Zehap ilçesinde, kentin tek hastanesi kullanılmaz hale gelince, yaralılar oluşturulan seyyar hastanelerde tedavi altına alınıyor. Durumu ağır olan hastalar ise ambulanslarla civar il ve ilçelere taşınıyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü
- Serpol Zehap ilçesinde yaralı depremzedeler seyyar hastanelerde tedavi ediliyor

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