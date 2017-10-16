Hastane çıkışında anne ve 2 oğlu trafik kazasında yaralandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fatma Ulusoy ile çocukları 36 yaşındaki Hüseyin ve 50 yaşındaki Mehmet Ulusay\'a kamyonet çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılıken, kamyonet sürücüsü Selahattin A., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, bugün Canik İlçesi çevreyolunda meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Fazıl Ulusoy bir süre önce Sinop\'un Boyabat İlçesi\'nden Samsun\'a gelip özel bir hastanede kalp ameliyatı olduktan sonra servise alındı. Fazıl Ulusoy\'un yanına gelen eşi Fatma ile çocukları Hüseyin ve Mehmet Ulusoy bugün yemek yemek için hastaneden ayrıldı. Lokantaya gitmek isteyen anne ve 2 oğlu, yolun karşı tarafına geçmek isterken, Selahattin A.yönetimindeki 55 BR 310 plakalı kamyonet, onlara çarptı. Kazada ağır yaralanan anne ile hayati tehlikeleri bulunmayan iki oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatma Ulusoy\'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına alıdı.



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