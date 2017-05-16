Hastane çalışanlarına baltayla saldıranlar gözaltına alındı

Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki baltalı ve sopalı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki güvenlik görevlisinin yaralandığı olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda, aralarında baltayla saldırıda bulunduğu öne sürülen C.G'nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne 13 Mayıs gecesi gelen bir grup, durumunun acil olduğunu iddia ettikleri hastalarına öncelik sağlanmadığı gerekçesiyle hastane görevlilerine balta, bıçak ve sopalarla saldırmış, olayda iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Olay Arnavuktöy Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı. Hastaneye gelen bir grup, durumu acil olmadığı halde rahatsızlanan yakınlarına öncelik sağlanmasını istedi. Fakat görevliler daha acil hastalar olduğunu söyleyince grup ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslar hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra aynı şahıslar ellerinde, balta bıçak ve sopalarla hastaneye geldi. Görevlileri baltalarla saldıran şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Görevliler canlarını zor kurtarırken, iki güvenlik görevlisini de yaraladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şahıslar ilk önce görevlilerle tartışıyor. Daha sonra şahıslar baltayla hastaneye geliyor. Görevlilere baltayı savuran saldırganlara güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Ancak onlar da şahıslarla baş edemeyince kaçmaya başlıyor. Saldırgan güvenlik görevlisini baltayla kovalıyor ardından baltayı kapıya saplıyor. Daha sonra şehir magandaları hastaneden ayrılıyor.