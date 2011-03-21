-HASTANE ÇALIŞANLARI YEMEKTEN ZEHİRLENDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 21.03.2011 - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesinde görevli yaklaşık 100 personel, yedikleri yemekten zehirlendi. Alınan bilgiye göre, Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesinde görevli personel, öğle yemeğinde tavuk, et, patates püresi ve kabak tatlısı yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi rahatsızlığı yaşadı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan yaklaşık 100 personel, aynı hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenen personelin 50'si taburcu edildi, 50'ye yakın personelin ise tedavileri sürüyor. Yemek numunelerinin, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.