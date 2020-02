Hastane çalışanları Mehmetçik için lokma döktürdü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA Devlet Hastanesi çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan ve şehit olan askerler için lokma dağıttı.

Manisa Devlet Hastanesi çalışanları, Şehzadeler ilçesinde bulunan İstasyon Camii\'nin önünde, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan ve şehit düşen askerler için lokma döktürdü. Lokma dağıtımına AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Hürriyet Abdullah Zafer Ulusan, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Barış Karakaya, Hastane Sağlık İşleri Müdürü Selda Kamalı ile çeşitli sendikaların temsilcileri ve sağlık personeli katıldı.

Cami önünde açıklama yapan Hizmet- İş Sendikası Manisa İl Başkan Yardımcısı Sedat Kaya, TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yapılan harekatı gururla karşıladıklarını söyledi. Lokma hayrının, hastane çalışanları arasında toplanan yardımla gerçekleştirildiğini kaydeden Kaya, \"Milli birliğimize yönelecek tehditlerin ortadan kaldırılması ve hudutlarımızın güvenliğinin güçlendirilmesi için hasıl olan bu harekat, bölgesel istikrarın ve barışın son umududur. Emperyalist güçlerin \'ileri karakolu\' olarak vazifelendirilen PKK ve YPG gibi bölücü terör örgütlerinin ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı sürdürdükleri tacizleri sonlandırmak, tamamıyla meşru bir zemine oturmaktadır. Mehmetçik\'imizin bu şerefli mücadelesinde atacağı her türlü adımın yanında olacağımızı, PKK/YPG/DEAŞ gibi terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için yapılan her türlü girişimin üyelerimiz adına en büyük destekçisi olduğumuzu belirtiyoruz\" diye konuştu.

Türkiye\'nin dört bir yanından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için destek yağdığını dile getiren AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ise ülkenin her zaman askeriyle tek vücut olduğunu ve bu beraberlik içinde terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğini vurguladı.

FOTOĞRAFLI