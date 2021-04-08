Hastane çalışanları, Koronavirüs'ü iki kez yenen 104 yaşındaki kadını alkışladı

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Kolombiya'da 104 yaşındaki bir kadın, Koronavirüs'ü ikinci defa yenmeyi başardıktan sonra hemşire ve doktorlar tarafından ayakta alkışlandı.

Carmen Hernandez isimli kadın, ilk olarak 2020'nin haziran ayında Koronavirüs'e yakalanmış ve ardından San Jose'deki bakımevinde tedavi görmüştü.

Geçen ay ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen Hernandez, 21 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra pazartesi taburcu edildi.

Hernandez taburcu edilirken hastane çalışanları sedyenin etrafında sıraya girerek 104 yaşındaki kadını alkışladı.