Hastane binası çürük çıktı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik binasının 2 yıl önce yapılan kontrollerinde, çürük olduğu ve yıkılması gerektiği yönünde rapor verildiği ortaya çıktı.



Hastane Başhekimi Halil Yürekli, AA muhabirine, 2 yıl önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca özel bir şirkete hastanelerinin deprem dayanımı yönünden incelenmesi konusunda çalışma yaptırıldığını, kolon ve kirişlerden alınan numunelerin test edildiğini söyledi.



Testler sonucunda hazırlanan raporlarda, poliklinik binalarının çürük olduğu ve yıkılması gerektiği, idare binasının da güçlendirilmesinin şart olduğunun yer aldığını bildiren Yürekli, rapor üzerine Bakanlığın tekrar inceleme talep ettiğini, ikinci incelemede de aynı sonuca varıldığını belirtti.



Yürekli, şöyle devam etti:



"Binanın birinin çürük olduğuna ve diğerinin güçlendirilmesi gerektiğine dair raporlar var. Bu raporları gerekli üst makamlara ilettik. Bunların güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar var. Bu projeler şu an devam ediyor. Onlar tamamlandıktan sonra hastanelerde gerekli uygulamalar başlayacak. 2 yıldır gerekli her türlü yazışmaları yapıyoruz. Yazışmaların sonucunu bekliyoruz."



Şu ana kadar Bakanlık ya da Aydın Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nden binanın yıkılması ya da başka bir şey yapılması konusunda resmi yazı gelmediğini ifade eden Yürekli, "Binanın yıkılması ya da güçlendirilmesi için boşaltılması durumunda, yaşanabilecek sıkıntı durumu için 2 yıl önceden ek bina projemizi başlattık. Bütün poliklinikleri ve oradaki idari birimleri taşıyabileceğimiz bir ek bina projemiz hali hazırda yürürlükte. Bunu sonuçlandırmak üzereyiz" diye konuştu.



Aydın Devlet Hastanesi’nde de güçlendirmeye ihtiyaç var



Atatürk Devlet Hastanesi’nin 292 yatak kapasiteli, günlük 3 bin civarında poliklinik hastasına bakan ve yaklaşık bin personeli olan büyük bir hastane olduğunu bildiren Yürekli, Aydın Devlet Hastanesi’ne de aynı testlerden sonra güçlendirilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandığını belirtti.



Güçlendirme çalışmalarının maliyetinin yüksek olacağını, bunun yerine Aydın'ın dışındaki bir arazide 1200 yataklı hastane inşa ettirilerek iki hastanenin birleştirilmesini istediklerini anlatan Yürekli, şunları kaydetti:



"Bu binaların güçlendirilmesi ancak ömürlerini uzatır. Sonuçta 10-15 yıl kadar binaların ömrü uzar ama neticede bu binaların terk edilerek, yeni binaya taşınması gerekecek. Amacımız 2 hastanenin tek çatı altında birleştirilmesidir. Aydın'ın dışında yapılacak yeni hastane kompleksi, ilimiz için en güzeli olacak."

