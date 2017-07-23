Hastane bahçesinden kaybolan lzheimer hastasından 6 gündür haber alınamıyor

Tedavi için gittiği hastaneden çıkarak kayıplara karışan 61 yaşındaki alzheimer hastası Rafet Toksoy’dan altı gündür haber alınamıyor. Toksoy ailesi ise “Kaybolduğu gece şiddetli yağmur yağdı. Ertesi gün de İstanbul’u sel vurdu. Hayatından endişe ediyoruz” dedi.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Gaziosmanpaşa’da yaşayan 61 yaşındaki emekli demirci ustası Rafet Toksoy, geçen pazartesi günü 51 yaşındaki eşi Semra Toksoy ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Kolon kanseri olan ve Alzheimer hastalığına yakalanan Rafet Toksoy, hastane bahçesinde oturmaya başladı.

Eşi Semra Toksoy ise sıra numarası almak için hastane içerisine girdi. Semra Toksoy dışarı çıktığında eşini bıraktığı yerde bulamayınca oğlu Semih Toksoy’a haber verdi. Hastane çevresinde Rafet Toksoy’u arayan yakınları polis ekiplerine ve çevre hastanelerin acil servislerine haber verdi.

30 yıllık eşini her yerde arayan Semra Toksoy, “Hastaneye gittiğimizde yürüyemediği için bahçede bıraktım. Bir koltukta oturuyordu. Ben de doktorun bulunduğu kata çıkıp kontrol için sıra numarası alacaktım. Geldiğimde yerinde değildi. Her yerde aradım. Eşim yürüyerek Aksaray metro istasyonuna kadar gitmiş. Orada yere düşmüş. Çevredekiler de ambulansa haber vermiş. Sonra ambulansla hastaneye götürmüşler” dedi.

“Hastanenin ihmali var”

Yaptıkları araştırmada Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne babasının kaydına ulaşan Semih Toksoy, ise yaptığı açıklamada “Çevre hastaneleri teker teker aradık. Samatya’da olduğunu öğrendik. İlk aradığımızda ‘hastanız burada’ dediler. Hemen hastaneye gittim. Acil servise girdiğimde ‘tedavisini yaptık, sonra kendi isteğiyle çıktı’ dediler. Ben de hemen çevrede aramaya başladım. Babamın üzerinde kimliği yoktu. Yürümekte de zorluk çekiyordu. Hastaneye babamın kayıp olduğunu da söyledim. Nasıl gitmesine izin verirler anlamıyorum. Hastaneyi şikayet ettim. Altı gündür haber alamıyoruz. Polise de haber verdik. Bir sonuca ulaşamadık. Kaybolduğu gece çok şiddetli yağmur yağdı. Salı günü sabahı da birçok yeri su bastı. Babamın bir yerde boğulup hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz ” dedi.

Toksoy ailesi babaları Rafet Toksoy’u bulmak için yetkililerden yardım istedi.