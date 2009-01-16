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Yaşam

Hastane bahçesinde kanlı hesaplaşma

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde kan davası hesaplaşması sebebiyle bir kişi öldürüldü.

16 Ocak 2009 02:00

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde kan davası hesaplaşması sebebiyle bir kişi öldürüldü.

Ali Özkan, Ağrı'dan bir yakınının tedavisini yaptırmak için geldiği Çapa Tıp Fakültesi hastanesi bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Yalçın adlı kişi yakalandı. Saldırıda birden fazla kişinin rol almış olabileceği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Yalçın bir süre önce amcasının oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için cinayeti işlediğini söyledi. Öte yandan saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri Cem Emre adlı Tıp Fakültesi öğrencisinin bacağına isabet etti. Emre'nin tedavisinin sürdüğü ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi.

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