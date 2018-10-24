Hastane arazisi ticaret alanı oldu: Yargı kararına rağmen ranta açıldı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Yenimahalle’deki 5 bin metrekarelik sağlık alanı, mahkemenin iptal kararına rağmen imara açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı planla birlikte, alana ticaret ve turizm fonksiyonu getirildi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ni, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önceki gün askıya çıkardı. Plana konu alanda, bölgeye hizmet eden 505 yatak kapasiteli Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyordu. Mevcut meri planlarda da alanın sağlık alanı olduğu plan açıklama raporunda belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önceki dönemki CHP’li Üyesi İbrahim Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin kamu mallarını talan ettiğini söyledi. TOKİ’nin esas amacından uzaklaştığına dikkat çeken CHP’li Doğan, “Adı, ‘Toplu Konut İdaresi’ olan bu devlet kurumu, yurttaşlara konut yapacağına, rantı yüksek kamu alanlarını mülkiyetine alarak AVM’ler, plazalar, gökdelenler ve lüks villalar yapma peşinde. Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mülkiyeti bu kurumlar tarafından el değiştiriliyor. Sonra da riskli yapı ilan edilip, boşaltılıyorlar. Arkasından da yasalara aykırı plan tadilatı yaparak, ticaret ve turizm alanı yapıyorlar” diye konuştu.

"Yasal süreç bitmeden binalar yükseliyor"

“Yasal süreç tamamlanmadan yapılar yükseliyor” diyen İbrahim Doğan, mahkemenin verdiği kararla, söz konusu planın yasalara aykırı olduğunun tescili anlamına geldiğinin altını çizdi. CHP’li Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu rant planları İdare Mahkemesince yasalara aykırı bulunarak, iptal ediliyor. Bakanlık da hukuk kararına meydan okurcasına aynı planı tekrardan yapıyor. Ve tüm bunlar, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyen Cumhurbaşkanı’nın kararnamesiyle yapılıyor. İktidar mahkeme kararlarını tanımıyor.”

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Mahkeme iptal etmişti

Plana konu olan ‘sağlık alanı’ tanımlı arsa için, 24 Kasım’da 2009’da TOKİ ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında, taşınmaz, 26 Mart 2013 tarihinde Maliye Hazinesi’nden, TOKİ mülkiyetine geçti. Daha sonra ise TOKİ mülkiyetindeki taşınmaz, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mülkiyetine geçti. Ancak 2014 tarihinde onaylanan planda, alan ‘sağlık’ fonksiyonundan çıkartıldı ve ‘ticaret’ tanımı eklendi. Daha sonra da söz konusu plan ‘yargıya takıldı.’ İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bu yıl verdiği kararla planı iptal etmişti. Fakat aynı plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden yapıldı.