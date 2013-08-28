Hastalıklarla, zorluklarla geçen trajik bir hayat: Efsanevi ressam Frida Kahlo

Erol Anar

Brezilya'daki İspanya Büyükelçiliği “Frida Kahlo: Efsanenin önünde bir sanatçı” konulu bir seminer düzenleyecek. İspanya Büyükelçiliği Eğitim Danışmanı Begoña Sáez'in sunumuyla düzenlenecek seminer, iki bölüm halinde bugün gerçekleştirilecek.

Frida, aslında bir hayatı değil, bir romanı yaşadı

Frida Kahlo’nun hayat hikâyesinin bir benzerine ancak, İsabel Allende’nin ya da García Marquez’in büyülü gerçekçi romanlarında rastlanır. O aslında bir hayatı değil, bir romanı yaşamıştır. Bu hayat, hastalıklarla dolu olsa da, aynı zamanda ağız dolusu kahkahalar, yoğun bir sanatsal üretim ve keyifle de doludur. Bu yüzden hayatı, filmlere de konu oldu.

Meksika’da doğan Frida, 6 yaşından itibaren ömür boyu poliomelite ile bir dizi hastalık, kazalar, lezyonlar ve bunların sonucunda ameliyatlar yaşayarak acı çekti. 1925’te yaşadığı bir kaza sonrası, aylarca ölüm ve yaşam arasında gidip geldi.

22 yaşında ünlü Meksikalı devrimci ressam Diego Rivera ile evlenen Kahlo, problemlerle dolu bir evlilik yaşadı.

Frida: Ayrılışımın mutlu olmasını bekliyorum, umarım hiçbir zaman geri dönmem

Kendisini sürrealist bir ressam olarak niteleyenlere karşı çıkıyor ve şöyle diyordu: “Hiçbir zaman rüyalarımın resmini yapmadım. Ben kendi gerçekliğimin resmini yapıyorum = Nunca pinté mis sueñas!...Pinté mi propria realidad.” O daha çok, geleneksel Meksika motif ve elementlerinden yararlandı.

Frida’nın hastalıklarla, zorluklarla geçen hayatı genç yaşta, 47 yaşında son buldu. Günlüğüne yazdığı son notta şunları söylüyor: "Ayrılışımın mutlu olmasını bekliyorum, umarım hiçbir zaman geri dönmem."

O, aynı zamanda feminizmin sembollerinden birisi olarak da gösteriliyor.

Bir hayat son buldu ama evrensel bir sanatçının sanat tarihine attığı imza hâlâ duruyor.

Frida Kahlo seminerine katılanlara sertifika verilecek

Frida Kahlo semineri, İspanyol Dili ve Kültürü Eğitim Çalışmaları etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor. Seminer, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenecek. Etkinliğe kayıt ücretsiz ve seminere katılanlara birer sertifika verilecek.