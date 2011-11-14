-Hastalıklarını Dubai'de tatille unuttular ANKARA (A.A)- 14.11.2011 - İnsülini keşfeden Frederich Banting'in doğum günü olan 14 Kasım Dünya Diyabetliler Günü dolayısıyla, Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezinin (ENDOMER) kurucusu Doç. Dr. Ergun Çetinkaya, Tip 1 Diyabet hastası çocukları ve ailelerini Kurban Bayramı'nda Dubai'ye götürdü. Geçen yıl Paris'te çocukların Disneyland'da gönüllerince eğlendikleri etkinlik düzenleyen ENDOMER, bu yıl da 11 diyabetli çocuk, aileleri ve sağlık ekibi ile Dubai'ye gitti. 14 Kasım, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Dünya Diyabet Konfederasyonu'nun iş birliği ile 1994'ten bu yana Dünya Diyabetliler Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel gün nedeniyle ENDOMER, Tip 1 Diyabet hastası çocuklar ve ailelerini Doç. Dr. Ergun Çetinkaya eşliğinde Dubai'de unutamayacakları bir tatil imkanı sağladı. Doç. Çetinkaya, çeşitli periyotlarla çocuklar ve aileleri için gerçekleştirdiği piknik, konferans ve eğitimlerin yanı sıra her yıl 14 Kasım Dünya Diyabetliler Günü'nde bu denli büyük etkinliklere imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi. Ergun Çetinkaya, ''Bizim amacımız bu özel günde diyabetli hastalarla beraber olmak, onları diğer hastalarla tanıştırıp yalnız olmadıklarını göstermek ve hatta diyabet hastası olmayanların bile belki yapamayacakları bir gezi ve eğlence ile onları mutlu etmek'' dedi. Çetinkaya, 7-18 yaşlarındaki Tip 1 diyabet hastalarının katıldığı Dubai gezisinin, diyabetli hastaların yalnız olmadıklarını anladıkları, yeni arkadaşlıklar edindikleri, dünyanın en lüks ülkesini gezdikleri ve tüm imkanlardan faydalanarak gönüllerince eğlendikleri bir tatil olduğunu anlattı. Diyabetli çocukların ''Dünyanın en lüks oteli Burj El Arab'ı gördüğünü, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya çıkarak Dubai'ye bulutların üzerinden baktığını'' anlatan Çetinkaya, ''Uzaydan bile görünebilen dünyanın en büyük suni adası Palmiye Adası'nın muhteşem mimarisine tanıklık eden ve bir AVM içerisindeki dünyanın en uzun kayak pisti Ski Dubai'de kayak yaparak gönüllerince eğlenen çocuklar, hastalıklarını Dubai'deki tatille unuttular'' diye konuştu. Çetinkaya, ayrıca çocukların bayram tatilinin son günlerinde çölde ciplerle safari turuna katıldığını, Bedevi kampındaki eğlencenin tadını çıkardıklarını, develere binip, kollarına Hint kınası yaptırdığını söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasının çocukların sağlığı ve ailelerin psikolojileri için de çok önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, Abu Dhabi'deki Türk Büyükelçiliğinde Dubai Baskonsolosu Ümit Yalçın ve eşinin, ENDOMER için davet düzenlediğini, sosyal sorumluluk projesine destek olan Dubai Gurıs LLC'ye ve Medtronic'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunduklarını sözlerine ekledi.