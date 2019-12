Hastalıklardan sebze yiyerek uzak kalın

Meyve ve sebzeleri zamanında ve ait olduğu mevsimde yemek hayatın kalitesini artırıyor ve ömrü uzatıyor. The Sun Gazetesi’nin yayınladığı çalışmada, her ayın kendine özgü meyve ve sebzesi takvime bağlı tüketildiğinde hastalıklardan uzak kalınıyor.



KIŞ



Aralık



Brüksel lahanası: Kanserle savaşmaya yardımcı olur. İyi bir A vitamini, C vitamini, demir, potasyum ve lif kaynağıdır.



Kızılcık: İltihaplanmayı önleyici özellikleri var. Bakterilerle savaşan kimyasallar içerir.



Kestane: C vitamini bakımından zengindir. Günde 45 gram kestane tüketmek kolesterol seviyesini düşürür.



Ocak



Pancar: C vitamini bağışlık sistemini güçlendirir. ’Betacyanin’ maddesi kanserin ilermesini yavaşlatır. Magnezyum kasları ve sinir sistemini destekler.



Kereviz: C vitamini bakımından zengindir. Magnezyum, potasyum ve fosfor bağışıklık, sinir sistemlerini kuvvetlendirir.



Kırmızı lahana: Demir ve birçok kanser türüyle savaşan indole-3 isimli maddeyle doludur.



Brokoli: Portakala eşdeğer C vitamini içerir. Ayrıca B6 vitamini adet sancılarını yatıştırmaya yardımcıdır. En önemli özelliği kanseri uzak tutması.



Şubat



Hindiba: İçindeki folik asitler, depresyonu uzak tutar. Prebiyotikler sindirimi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürmeye de yardımcıdır.



Kıvırcık lahana: ’Lutein’ zenginidir. Gözleri yaşlanmanın etkilerinden korur. Cildi canlandırır.



Soğan: Soğuk algınlıklarını uzak tutar. İyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kemikleri güçlendirmeye yardımcı olduğu da iddia ediliyor.



İLKBAHAR



Mart



Lahana: Kanserden korur. Araştırmalar özellikle meme kanseri riskini düşürdüğünü ortaya koydu.



Pırasa: Sülfür içeren pırasa, prostat, kolon ve mide kanserleriyle savaşır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürmede etkili.



Mantar: Meme ve prostat kanserlerinin yayılmasını önleyen besinler içerir. Hormon salgısını düzenler ve sinir sistemini dengelemeye yardımcıdır.



Karnabahar: İçerdiği ’indole-3’ maddesiyle kanserlerin yayılmasını önler. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korur.



Nisan



Ispanak: Demir bakımından zengindir. Kan üretimini artırır ve dolaşım sistemini güçlendirir.



Suteresi: Vücudun ihtiyaç duyduğu beş önemli vitamin ve minerali içerir. DNA yapısını ve kalbi korur.



Turp: B6 vitaminleri bakımından zengindir. B6 vitamini vücutta depolanan yağı glikoza çevirerek yakılmasını sağlar.



Mayıs



Kuşkonmaz: Folik asitleri sayesinde rahim kanserinden korur. Alzheimer hastalığı ile savaşır.



Fasulye: Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan dopamin hormonunun üretilmesini tetikleyen bir kimyasal içerir.



Havuç: İçinde bolca bulunan A vitamini geceleri görme duyusunu geliştirir.



YAZ



Haziran



Bezelye: Yüksek oranda demir bulunur. İçeriğindeki C vitamini demirin daha iyi emilimini sağlar. K vitamini ise damar tıkanıklığını önler.



Marul: Yüksek miktardaki antioksidanlar verir. B vitaminleri, hücrelerin kendini yenilemesine yardımcı olur.



Çilek: İçerdiği C vitamini ve ’kaempferol’kimyasalı meme kanseri tehlikesini uzaklaştırabilir.



Temmuz



Vişne: Meyveye kırmızı rengini veren pigmentler, bağırsak kanserinden korur. Üre oranını dengeler. Gut hastalığına iyi gelir.



Ahududu: Meme, pankreas, cilt, kolon ve prostat kanserlerine karşı koruma sağlar.



Domates: ’Lypocene’ isimli çok etkili bir antioksidan içerir. Prostat kanserinden korur. Tansiyonu dengeler.



Siyah üzüm: Kansere yol açan serbest radikalleri etkisizleştiren antioksidanlar içerir. Stresle savaşır.



Ağustos



Mısır: B3 vitamini bulunur. Cilt, sinir ve sindirim sistemlerinin sağlığı için gereklidir.



Siyah dut: Bağırsak kanseri ve kalp hastalıklarında çok etkili.



Kayısı: Kalbi kötü kolesterolden koruyan ’carotene’ maddesi içerir.



SONBAHAR



Eylül



Erik: Potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Sıvı dengesinin düzenler.



Elma: İçindeki C vitaminin yarısı kabuğunda. Kanserden koruyan iltihap önleyici kimyasallar içerir. Damar tıkanıklığını önler.



Armut: İçerdiği bakırla cildi yıkıcı etkilerden korumaya yardımcı.



Biber: Özellikle kırmızı biberi tercih edin. Ne kadar kırmızı olursa C vitamini o kadar fazla olur. Pigmentlerle birlikte bu vitamin kalp hastalıkları ve birçok kanser türünü uzak tutar.



Ekim



Kabak: Çekirdeklerinde bulunan yağ ve ’betacarotene’isimli madde, prostat kanserine karşı koruma sağlar.



Şalgam: Birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır ve kalbi korur. İçerdiği fosfor kemikleri güçlendirir.



Patlıcan: Yüksek oranda lif içerir ve kalori değeri oldukça düşüktür. Alerjik reaksiyonları önleybilir.



Kasım



Ceviz: Yüksek miktarda omega 3 içerir. Kolesterolü düşürür. ’Endothelin’isimli madde sayesinde damar tıkanıklığının önüne geçmeye de yardımcıdır.



Enginar: Karaciğerin dengeli çalışmasını sağlar.



Yer elması: C vitamini, lifler ve folik asit bakımından zengindir. Potasyum, kalp ritmini düzenler ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini artıran kimyasalın vücutta üretimini önler.