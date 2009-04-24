Hastalık taşıyan süt erken doğuma neden olabilir

Anne ve bebek için büyük önem taşıyan süt ve süt ürünlerinde hijyene dikkat edilmediğinde ciddi hastalıklar ortaya çıkabileceği belirtildi.



Bu hastalıklardan en önemlisinin brusella olduğunu söyleyen Dr. Senai Aksoy “Hamilelikte brusella düşük ve erken doğuma neden olabileceği gibi bebekte de anomalilerin görülmesine neden olabilir” dedi. Aksoy brusellanın düşük, kısırlık ve meme hastalıklarına yol açtığının altını çizdi.



Nasıl bulaşır?



Brusella mikrobunun, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları ile çevreye bulaştığını ve insanlarda hastalığa yol açtığını vurgulayan Dr. Aksoy “Ayrıca insanlara bakteri kapmış et veya süt - süt ürünlerinin sindirim yolu, enfekte hayvan dokusu, kan ile bulaşabilir. Tedavisi hamilelikte fetusa zararı olmayacak uygun antibiyotikler ile uygulanır” dedi.