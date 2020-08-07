Hastalık Kontrol Merkezi: ABD vatandaşları el dezenfektanı içtiği için ölüyor

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ABD Hastalık Kontrol Merkezleri(CDC), bazı ABD vatandaşlarının el dezenfektanı içtiğini ve bu sebeple ölümler yaşandığını duyurdu.

CDC'den yapılan açıklamaya göre 4 ABD vatandaşı el dezenfektanı içtiği için hayatını kaybederken birçok kişi de görme kaybı yaşadı ve nöbet geçirdi.

Yayınlanan yeni bir raporda CDC, ''Dezenfektanlar Koronavirüs pandemisi sırasında her yerde bulunabiliyor ve elleri temizlemek için çok kullanışlı ancak yutulması güvenli değil'' uyarısında bulundu.

CDC, alkol bazlı dezenfektanların hiçbir şekilde sindirilmemesi gerektiğini bildirdi.