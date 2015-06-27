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Sağlık

Hastalık bulunca renk değiştiren prezervatif

Dünya Sağlık Örgütü: Günde 1 milyon kişi hastalık kapıyor

27 Haziran 2015 19:24

İngiltere'de üç ortaokul öğrencisinin, 'cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edince renk değiştiren prezervatif projesi' yapınca rezervatif şirketlerinin dikkatini çekti.

Hâlâ konsept aşamasında olan proje, prezervatifin cinsel yolla bulaşan hastalıklarda görülen antijen ya da bakterilerdeki proteinlerle reaksiyona girecek antikorlarla kaplanmasını temel alıyor.

14 yaşındaki Danyal Ali ve Şirak Şah ile 13 yaşındaki Muaz Navaz'ın 'S.T.Eye' adını verdikleri bu projeyle hafta başında okullarında ödül kazandı.

Danyal Ali, "Cinsel yolla hastalık taşıyan kişinin vücut sıvısı lateksle temas edince, birbirine tutunan antijen ve antikorlar vasıtasıyla reaksiyon başlatacak. Bu da renk değişimiyle sonuçlanan bir antikor reaksiyonu oluşturacak" dedi.

 

Her hastalık için farklı renk

 

Ali, renk değiştirme yöntemini kullanan HIV testinden (Elisa) ilham aldıklarını söyledi.

Projeye göre, prezervatifler her hastalık için farklı renklere bürünecek. Örneğin klamidya tespit eden prezervatif yeşil, kondiloma akuminata (genital siğil) bulan prezervatif mora bürünecek. Prezervatif frengide mavi, genital herpes'te sarı olacak.
Bir prezervatif şirketi, öğrencilerle temasa geçerek projeleri konusunda kendileriyle çalışmak istediğini bildirdi.

 

Günde bir milyon kişi hastalık kapıyor

 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada her gün bir milyon kişi cinsel yolla geçen hastalıklara yakalanıyor.
Dünya genelinde halen yaklaşık 530 milyon kişi cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyor.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu hiçbir belirti göstermiyor. Bu hastalıklardan bazıları HIV riskini en az 3 kat artırıyor.

 

Prezervatif kullanımından vazgeçirebilir

 

Royal Liverpool Hastanesi'nden Dr. Mark Lawton, projenin yaşama geçirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Renk değiştirme yöntemi Elisa testinde kullanılıyor. Prezervatif için ilave kimyasallara ihtiyaç var. Ancak bunun için kimyasalların zararlı ya da toksik olmayacağından emin olmalıyız" dedi.
Lawton şöyle konuştu:
"Bu mümkün ama buna ihtiyacımız olup olmadığından emin değilim. İşin kötü tarafından bakarsak, bu prezervatifler hastalığının ortaya çıkmasından çekinen kişileri prezervatif kullanmaktan vazgeçirebilir."

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