Hastalığı nedeniyle böbrekleri 40'ar kiloya çıktı

İngiltere'de yaşayan Warren Higgs isimli bir adamın böbrekleri, yaşadığı polikistik böbrek hastalığı nedeniyle yaklaşık 40 kiloya kadar çıktı. Higgs, ağır bir operasyon geçirerek iki böbreğini de aldırmayı bekliyor.

CNN'de yer alan habere göre, 54 yaşındaki Warren Higgs, yaşadığı polikistik böbrek hastalığı nedeniyle çok sayıda inme ve anevrizma geçirdi. Higgs, para toplamak için açtığı GoFundMe sayfasında 15 yıl önce ağır bir inme geçirdiğini, devamında altı tane daha yaşadığını anlattı.

"Korkunç bir hastalık" geçirdiğini söyleyen Higgs, gittikçe ağırlaşan böbreklerinin ciğerlerine baskı yaptığını ve bu nedenle nefes almakta zorlandığını söyledi. Higgs, hastalık nedeniyle böbreklerinde kistlerin büyüdüğünü söyledi.