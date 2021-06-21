Hastalığı nedeniyle böbrekleri 40'ar kiloya çıktı

CNN'de yer alan habere göre, 54 yaşındaki Warren Higgs, yaşadığı polikistik böbrek hastalığı nedeniyle çok sayıda inme ve anevrizma geçirdi. Higgs, para toplamak için açtığı GoFundMe sayfasında 15 yıl önce ağır bir inme geçirdiğini, devamında altı tane daha yaşadığını anlattı.
"Korkunç bir hastalık" geçirdiğini söyleyen Higgs, gittikçe ağırlaşan böbreklerinin ciğerlerine baskı yaptığını ve bu nedenle nefes almakta zorlandığını söyledi. Higgs, hastalık nedeniyle böbreklerinde kistlerin büyüdüğünü söyledi.
Doktorlar, böbreklerin tam ağırlığını bilmese de tanesinin 30-40 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyor.
Hastanın iki böbreğinin de 12 Temmuz'da bir ameliyatla alınması bekleniyor. Öte yandan riskli bir operasyon olacağını söyleyen Higgs, sonrasında bir süre diyalize başlayıp birkaç operasyon daha geçireceğini anlattı.