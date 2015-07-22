Hastalarının acılarını hisseden doktor!

ABD’li bir doktor, özel bir rahatsızlık nedeniyle hastalarının acılarını hissedebiliyor. 33 yaşındaki doktor, sinestezi adı verilen hastalığı sayesinde kendisini hastalarına daha yakın hissettiğini söylüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Massachusetts General Hospital'daki Harvard Nöroloji Merkezi'nde nörolog olarak çalışan ve sinestezi hastası olan 33 yaşındaki Jose Salinas, bu hastalığı nedeniyle hastaları ile aynı acıyı hissedebiliyor. Salinas örneğin refleksini ölçmek için hastasının dizine çekiçle vurduğunda, kendi dizine vurulmuş gibi bu acıyı hissedebiliyor. Bu durumu bir dezavantaj olarak görmediğini söyleyen Salinas, "Böylece kendimi hastalarıma daha yakın hissediyorum" dedi.

Amerikalı doktor, tedavi ettiği hastalar öldüğünde ise kendisinin de "büyük bir boşluk hissettiğini" kaydetti. Çocukluğundan beri böyle olduğunu söyleyen Salinas, küçükken herkesin kendisi gibi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sinestezi, bir algı modalitesi uyarıldığında birden fazla kanalda uyarılma oluşmasına verilen tıbbi isim. Bu hastalığa sahip olanlar, insanları insan olarak değil görsel, işitsel, yazısal bir nesne veya olgu olarak hatırlayıp benimsiyor.

Bir duyunun başka bir duyuyu algılaması şeklinde açıklanabilecek bu hastalığa sahip olanlar seslerin koklandığı, şekillerin tadıldığı ve renklerin duyulduğu bir mekanizmaya sahip.

Yetenek mi hastalık mı?

Sinestezi hastalarının dünyadaki oranının yüzde 1,6 olduğu sanılıyor. Sinestezi hala gizemini koruyan bir hastalık olsa da çoğu kez bir yetenek olarak da algılanabiliyor. Tarih boyunca birçok ünlü sanatçının sinestezi hastası olduğu ve müthiş eserler ortaya çıkardığı biliniyor.

Ünlü Fransız şair Arthur Rimbaud ve Rus yazar Vladimir Nabokov ile yine Rus klasik müzik bestekârı Alexander Scriabin ve ressam Vasily Kandinsky bu kişiler arasında yer alıyor.