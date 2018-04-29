Hastalarını kasten öldüren hemşireye müebbet hapis cezası

Kanada'nın Ontario eyaletinde, 8 hastasını aşırı dozda insulin vererek öldürmekten suçlu bulunan huzurevi hemşiresi Elizabeth Wettlaufer'a ömür boyu hapis cezası verildi.

25 yıldan önce şartlı tahliye hakkı da bulunmayan Wettlaufer'ın hayatının sonuna kadar hapishanede kalabileceği belirtildi.

Cezası açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada hemşire "Çok büyük acılara ve ölümlere neden oldum. Özür dilemek çok hafif kalıyor ama çok özür dilerim" dedi.

Hemşirenin cinayetleri neden işlediğine dair bir açıklama yapılmadı.

Kanada polisi huzurevlerindeki ölümlerle ilgili olarak bir ihbar üzerine geçen Eylül ayında soruşturma başlatmıştı.

Kurbanlardan biri olan 75 yaşındaki Arpad Horwath'ın kızı, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada "Babam son günlerinde büyük korku içindeydi. İçimde bir şeylerin doğru olmadığına dair bir his oluşmuştu" demişti.

1995'te hemşireliğe başlamış olan Wettlaufer, soruşturmanın başlamasından bir gün sonra hemşirelikten istifa etmiş, Ekim ayında da yakalanmıştı.

Hemşirenin kurbanlarının yaşları 75 ile 96 arasında değişiyor.

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