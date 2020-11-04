Hastalara zorla Said Nursi kitapları okutuldu iddiası Meclis gündemine taşındı

İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, hastalara zorla Said Nursi'nin kitapları okutulduğu iddia edildi. “Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü” hastaları düzenli ziyaret ederken, kitapları da hastalara ulaştırdığı söylendi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Hastaların bu durumdan rahatsız olduğunu ve ziyaretlerde “maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığını” söyleyen Kenanoğlu, Ersoy’a bu ziyaretlerden bakanlığının bilgisinin olup olmadığını sordu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, önergeyi yanıtlayan Bakan Ersoy ise söz konusu iddialara “üniversitenin tüzelkişilik olduğu” yanıtını vermekle yetindi. Ersoy, “Bezmiâlem Hastanesi adı geçen üniversiteye bağlı olarak hizmet vermektedir. Üniversitenin denetimi Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.